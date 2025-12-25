Правительство меняет правила: энергетические компании ждут проверки
- Кабмин возобновил проверки энергетических и теплоснабжающих компаний из-за роста аварий на объектах инфраструктуры.
- Проверки будет проводить Госэнергонадзор для выявления и предотвращения организационно-технических проблем, которые могут привести к сбоям в сети.
Кабмин усилил государственный контроль в сфере электроэнергетики и теплоснабжения во время военного положения. Проверки энергетических и теплоснабжающих компаний в Украине возобновили.
Почему возобновили проверки энергокомпаний?
Для этого правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики.
Смотрите также Есть первые результаты аудитов энергокомпаний, – Зеленский
Проверки компаний будет осуществлять Госэнергонадзор. Они коснутся всех компаний в сфере электроэнергетики и теплоснабжения:
- производителей электрической энергии,
- оператора системы передачи;
- операторов системы распределения;
- а также теплоснабжающих предприятий.
В Минэнерго такое решение правительства объяснили ростом количества технологических и аварий на объектах энергетической инфраструктуры.
Госэнергонадзор будет иметь возможность проводить проверки, в частности, в части своевременного выявления возможных организационно-технических предпосылок возникновения нарушений в работе объектов электроэнергетики и теплоснабжения и разработки мероприятий для недопущения возникновения аварийных ситуаций в работе оборудования в будущем,
– отметили в ведомстве.
Проверки позволят:
- заранее выявить проблемы, которые могут привести к сбоям в сети;
- предотвратить аварии и дефицит света;
- обеспечить стабильное снабжение электроэнергии потребителям.
Стоит знать! В начале войны правительство постановило минимизировать вмешательство в работу энергетических и теплоснабжающих компаний, поскольку выполнение норм затруднено российскими обстрелами и атаками.
Какие Россия бьет по энергетике Украины?
С начала года российская армия осуществила уже девять массированных атак на энергосистему Украины. Один из таких масштабных обстрелов состоялся 23 декабря, после чего на утро почти полностью были обесточены потребители в трех областях – Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой, рассказали в Минэнерго.
В результате атак энергосистема Украины получила значительные повреждения, поэтому энергетикам приходится ограничивать потребление света в большинстве регионов.
Худшая ситуация сейчас, по информации Yasno, в южных и прифронтовых регионах Украины:
- в Одесской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Донецкой;
- и Черниговской области.
Обратите внимание! В рождественскую ночь Россия продолжила атаки на украинскую энергетику. Вследствие этого были обесточены потребители на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесской области Впрочем, в Одесской области обесточивание обусловлены предыдущими обстрелами.
Какова ситуация в энергосистеме?
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже нет электростанций, которые бы остались вне обстрелов со стороны России. Он подчеркнул, что противостоять давлению на энергетическую систему непросто, однако страна прилагает все усилия для скорейшего восстановления энергосистемы после каждого удара.
Россия изменила тактику атак на украинскую энергетику. Теперь основной целью становятся большие мощности энергосистемы, расположены минимум в 100 километрах от линии фронта, чтобы нанести максимальный ущерб.
В то же время The Wall Street Journal предостерегает, что подобные удары могут вывести из строя систему передачи электроэнергии с запада на восток, фактически разделив страну на две части. Однако эксперты не могут точно спрогнозировать, сколько еще атак нужно для полного отключения отдельных регионов.