Правительство меняет правила: энергетические компании ждут проверки

Кабмин усилил государственный контроль в сфере электроэнергетики и теплоснабжения во время военного положения. Проверки энергетических и теплоснабжающих компаний в Украине возобновили.

Почему возобновили проверки энергокомпаний?

Для этого правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики.

Проверки компаний будет осуществлять Госэнергонадзор. Они коснутся всех компаний в сфере электроэнергетики и теплоснабжения:

производителей электрической энергии,

оператора системы передачи;

операторов системы распределения;

а также теплоснабжающих предприятий.

В Минэнерго такое решение правительства объяснили ростом количества технологических и аварий на объектах энергетической инфраструктуры.

Госэнергонадзор будет иметь возможность проводить проверки, в частности, в части своевременного выявления возможных организационно-технических предпосылок возникновения нарушений в работе объектов электроэнергетики и теплоснабжения и разработки мероприятий для недопущения возникновения аварийных ситуаций в работе оборудования в будущем,

– отметили в ведомстве.

Проверки позволят:

заранее выявить проблемы, которые могут привести к сбоям в сети;

предотвратить аварии и дефицит света;

обеспечить стабильное снабжение электроэнергии потребителям.

Стоит знать! В начале войны правительство постановило минимизировать вмешательство в работу энергетических и теплоснабжающих компаний, поскольку выполнение норм затруднено российскими обстрелами и атаками.

Какие Россия бьет по энергетике Украины?

С начала года российская армия осуществила уже девять массированных атак на энергосистему Украины. Один из таких масштабных обстрелов состоялся 23 декабря, после чего на утро почти полностью были обесточены потребители в трех областях – Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой, рассказали в Минэнерго.

В результате атак энергосистема Украины получила значительные повреждения, поэтому энергетикам приходится ограничивать потребление света в большинстве регионов.

Худшая ситуация сейчас, по информации Yasno, в южных и прифронтовых регионах Украины:

в Одесской;

Харьковской;

Сумской;

Донецкой;

и Черниговской области.

Обратите внимание! В рождественскую ночь Россия продолжила атаки на украинскую энергетику. Вследствие этого были обесточены потребители на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесской области Впрочем, в Одесской области обесточивание обусловлены предыдущими обстрелами.

Какова ситуация в энергосистеме?