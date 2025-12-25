Чому відновили перевірки енергокомпаній?

Для цього уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики.

Дивіться також Є перші результати аудитів енергокомпаній, – Зеленський

Перевірки компаній здійснюватиме Держенергонагляд. Вони торкнуться усіх компаній у сфері електроенергетики та теплопостачання:

виробників електричної енергії,

оператора системи передачі;

операторів системи розподілу;

а також теплопостачальних підприємств.

У Міненерго таке рішення уряду пояснили зростанням кількості технологічних та аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Держенергонагляд матиме можливість проводити перевірки, зокрема, в частині своєчасного виявлення можливих організаційно-технічних передумов виникнення порушень у роботі об'єктів електроенергетики та теплопостачання та розроблення заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій у роботі обладнання в майбутньому,

– зазначили у відомстві.

Перевірки дозволять:

заздалегідь виявити проблеми, які можуть призвести до збоїв у мережі;

запобігти аваріям та дефіциту світла;

забезпечити стабільне постачання електроенергії споживачам.

Варто знати! На початку війни уряд постановив мінімізувати втручання у роботу енергетичних та теплопостачальних компаній, оскільки виконання норм ускладнене російськими обстрілами та атаками.

Які Росія б'є по енергетиці України?

Від початку року російська армія здійснила вже дев’ять масованих атак на енергосистему України. Один із таких масштабних обстрілів відбувся 23 грудня, після чого на ранок майже повністю були знеструмлені споживачі у трьох областях – Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій, розповіли в Міненерго.

Внаслідок атак енергосистема України зазнала значних пошкоджень, тому енергетикам доводиться обмежувати споживання світла у більшості регіонів.

Найгірша ситуація наразі, за інформацією Yasno, у південних та прифронтових регіонах України:

в Одеській;

Харківській;

Сумській;

Донецькій;

та Чернігівській області.

Зауважте! У різдвяну ніч Росія продовжила атаки на українську енергетику. Внаслідок цього були знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині Втім, в Одеській області знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами.

Яка ситуація в енергосистемі?