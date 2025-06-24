Прожиточный минимум в Украине: вырастет ли его размер летом 2025 года
- Прожиточный минимум в Украине на 2025 год остался на уровне предыдущего года, и его размер не изменится этим летом.
Значительная часть государственных средств направляется на оборону, что ограничивает возможность повышения социальных стандартов.
Различная социальная помощь, некоторые пенсии, алименты и другие выплаты в Украине зависят от размера прожиточного минимума. Поэтому стоит знать, как изменится его размер летом 2025 года.
Изменится ли размер прожиточного минимума летом
Прожиточный минимум в Украине в 2025 году не изменился, поскольку установлен на уровне прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный бюджет.
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В этом году Кабмин утвердил такой размер прожиточного минимума для различных категорий украинцев:
- для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
- для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну;
- общий показатель прожиточного минимума – 2 920 гривен.
Важно! Установленные размеры прожиточного минимума вступили в силу 1 января 2025 года. Поскольку правительство пока не инициирует его пересмотр, ожидать увеличения прожиточного минимума летом 2025 года не стоит.
Почему размер прожиточного минимум не изменился
Рост прожиточного минимума приводит к повышению всех социальных выплат, которые с ним связаны. Поэтому правительство заморозило показатели прожиточного минимума 2025 года на уровне прошлогодних.
- Из-за полномасштабной войны значительная часть государственных средств направляется на финансирование обороны и защиту граждан.
- Имеющийся дефицит бюджета не позволяет существенно повышать социальные стандарты, не рискуя разбалансировать финансовую систему.
- Рост социальных выплат в такой ситуации может только подтолкнуть инфляцию, что, свою очередь, уменьшит покупательную способность украинцев.
Стоит знать! Размер минимальной зарплаты в 2025 году тоже остался на уровне прошлого года – 8 000 гривен (до налогообложения), или 48 гривен в час.