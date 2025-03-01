Вырастет ли в Украине прожиточный минимум и от чего это зависит

Идея повышения прожиточного минимума обсуждается в Верховной Раде. Его рост может повлиять на различные сферы социального обеспечения, в частности на объемы помощи уязвимым категориям населения.

Может ли вырасти прожиточный минимум

На рост выплат в Украине обычно влияет размер прожиточного минимума. Сейчас в Раде есть законопроект, который предусматривает постепенный рост прожиточного минимума в 2025 году, передает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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С 1 января 2025 года в Украине прожиточный минимум для основных социально-демографических категорий остается без изменений. От этого показателя зависят социальные выплаты, расчет пенсий, пособие по безработице и другие социальные гарантии.

Прожиточный минимум для разных категорий населения:

Дети до 6 лет – 2 563 гривны;

Дети от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

Трудоспособное население – 3 028 гривен;

Лица, утратившие трудоспособность – 2 361 гривна;

Общий прожиточный минимум – 2 920 гривен.

Обратите внимание! Прожиточный минимум влияет на установление необлагаемого минимума доходов, который определяет, какие доходы не облагаются налогом.

Как может вырасти прожиточный минимум

Если предлагаемый законопроект примут, прожиточный минимум вырастет, а уровень социальной защиты повысится.

Предлагаемое повышение прожиточного минимума в три этапа.

Для детей до 6 лет:

С 1 апреля – 3 627 гривен;

С 1 июля – 5 110 гривен;

С 1 октября – 7 533 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет:

С 1 апреля – 4 571 гривна;

С 1 июля – 6 451 гривна;

С 1 октября – 9 467 гривен.

Для трудоспособных лиц:

С 1 апреля – 5 400 гривен;

С 1 июля – 7 620 гривен;

С 1 октября – 11 184 гривны.

К слову! Сейчас минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 000 гривен, но в парламенте также зарегистрирован законопроект, который предлагает пересмотреть необлагаемый минимум доходов.