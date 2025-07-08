Новые тарифы Трампа: в администрации президента США произошла путаница относительно пошлин

Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует начать рассылку писем торговым партнерам страны с сообщением о новых тарифах. Это происходит на фоне путаницы относительно вступления в силу новых пошлин.

Что известно о новых тарифах Трампа

Администрация президент США сообщила, что письма будут направлены тем торговым партнерам, с которыми не будет достигнуто соглашение до 9 июля, с сообщением о повышении тарифов, что вступит в силу 1 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Это может быть 12, может 15. И мы также заключили соглашения, поэтому будет комбинация писем и соглашений, которые уже заключены,

– сказал Трамп.

Объявленная ранее 90-дневная пауза по тарифам заканчивается 9 июля. Поэтому американского президента спросили, вступят ли новые ставки в силу на этой неделе или 1 августа, как предполагали некоторые чиновники.

Нет, тарифы будут, тарифы, тарифы будут такими, как они есть. Я думаю, что мы уладим с большинством стран до 9 июля, да. Или письмо, или соглашение,

– отметил Дональд Трамп.

Почувствовав путаницу, министр торговли Говард Латник добавил, что тарифы вступят в силу 1 августа. Однако "президент определяет ставки и договаривается сейчас".

В апреле Трамп объявил базовую тарифную ставку в 10% для большинства стран и дополнительные пошлины, которые могут достигать 50%. Однако впоследствии отложил дату вступления в силу для всех ставок, кроме 10% пошлины, до 9 июля.

Новая дата – 1 августа – предоставляет странам еще три недели отсрочки, но одновременно погружает импортеров в длительный период неопределенности из-за отсутствия четкости по тарифам,

– объяснили в материале.

В собственной соцсети Truth Social Трамп написал, что США начнут доставлять "ТАРИФНЫЕ Письма и/или Соглашения" с полудня по восточноамериканскому времени в понедельник.

Заметьте! Он также пригрозил дополнительной пошлиной в 10% для стран БРИКС после того, как лидеры этого блока обнародовали совместное заявление, в котором выразили "серьезное беспокойство из-за роста односторонних тарифных мер".

Как заявления Трампа влияют на мир

Фондовые рынки в Азии в понедельник просели на фоне путаницы относительно фактической даты введения тарифов. Например, японский Nikkei потерял 0,3%, а южнокорейские акции упали на 0,7%. В то же время широкий индекс MSCI для акций Азии и Тихоокеанского региона (кроме Японии) снизился на 0,1%.

Европейские акции показали смешанную динамику. В Великобритании голубой индекс FTSE 100 просел на 0,3%. Немецкий Dax вырос на 0,3%, а французский Cac 40 остался почти без изменений. Индекс Stoxx Europe 600, отслеживающий крупнейшие компании континента, также остался без изменений.

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье в интервью CNN заявил, что в ближайшие дни могут быть объявлены несколько крупных торговых сделок.

Важно! Бессент также отметил, что США отправят письма в 100 более мелких стран, с которыми страна имеет небольшой объем торговли, уведомив их, что они столкнутся с повышением тарифов, впервые установленных 2 апреля, но приостановленных до 9 июля.