Как будут работать банки 24 августа

18 августа 2022 , 17:13
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НБУ

Украина отметит День Независимости 24 августа. В НБУ разъяснили, будут ли работать банки и финансовые учреждения в этот день.

Согласно законодательству, праздничные дни в Украине, которые приходятся на будни, становятся рабочими. Соответственно, вся банковская сфера Украины будет работать в среду, 24 августа, в обычном режиме.

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Следовательно, в этот день будут работать:

  • система электронных платежей (СЭП);
  • система депозитарного учета депозитария Национального банка;
  • депозитарного учреждения Национального банка;
  • система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ.

НБУ добавил, что СЭП, как и в мирное время, будет работать без перебоев. То есть клиенты могут производить платежи почти круглосуточно и без выходных.

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Автор: Валерія Городинська