Компании все чаще берут на работу пенсионеров: какие должности предлагают
- Из-за дефицита кадров работодатели отдают предпочтение работникам-пенсионерам, поскольку их зарплатные ожидания ниже.
- Работающие пенсионеры в Украине могут рассчитывать на доплаты к пенсии во время ежегодной индексации, если имеют по крайней мере 24 месяца приобретенного страхового стажа.
Из-за дефицита кадров работодатели отдают предпочтение работникам-пенсионерам. Это происходит и в частности из-за того, что зарплатные ожидания пожилых людей ниже.
Почему бизнес выбирает пенсионеров?
Доля женщин в традиционно "мужских" профессиях несколько возросла по сравнению с довоенными годами, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Также работодатели все активнее привлекают к труду пенсионеров. Этому есть несколько причин:
- Дефицит кадров из-за мобилизации и массового выезда трудоспособного населения из страны;
- Экономия на оплате труда (средняя ставка пенсионера примерно на 10–20% ниже ставки младшего специалиста).
Работодатели все чаще рассматривают кандидатов пенсионного возраста. Компании в крупных и средних городах проявляют готовность привлекать пенсионеров как "резервную" группу работников.
Какие должности предлагают пенсионерам?
Чаще всего пенсионерам предлагают должности сторожа или консьержа, а также привлекают на административные роли, легкую складскую работу, обслуживание общественного транспорта, торговлю.
Как правило, компании ищут рабочих в первую очередь среди пенсионеров, которые ранее работали в этой сфере и знакомы со спецификой работы. Для их возвращения в трудовой коллектив необходимо минимум затрат и уровень квалификации таких работников достаточно высок.
Какие есть доплаты работающим пенсионерам?
Работа дает преимущество работающим пенсионерам в Украине и позволяет рассчитывать на доплаты к пенсии во время ежегодной индексации:
Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров производится:
- для лиц, имеющих не менее 24 месяцев приобретенного страхового стажа с момента назначения пенсии или предыдущей индексации выплат;
- для тех, кто приобрел менее 24 месяцев стажа, но обратился с заявлением о приобретении дополнительного стажа.
Если человек приобрел 24 месяцев стажа, то определяют наиболее выгодный вариант индексации – с учетом стажа или стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.