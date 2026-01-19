Выгодно ли украинцам работать после 60 лет для надбавки за стаж

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, мужчинам необходимо иметь 35 лет стажа, для женщин этот показатель – 30 лет. Однако кто-то не ограничивается возрастными рамками, а продолжает работать дальше. Именно тогда можно рассчитывать на дополнительный процент надбавки к пенсии за каждый "лишний" отработанный год.

Сколько доплачивают за сверхурочные годы работы?

О том, на какую надбавку можно ожидать за "лишний" стаж, 24 Канал рассказывает со ссылкой на PMG.ua.

Смотрите также Если не набрали стаж для пенсии: что предлагает государство взамен

В 2026 году процент доплаты не пересматривали. Он остался на том же уровне – за каждый сверхурочный год работы плюс 1% от прожиточного минимума. Однако благодаря увеличению прожиточного минимума до 2 595 гривен доплата все же станет больше. Теперь это 25,95 гривны за дополнительный год.

Важно! За каждый сверхурочный год работы украинцы получают менее 26 гривен. Даже если работник имеет 10 "лишних" лет стажа – существенной надбавки он не получит.

На сколько вырастет пенсия после весенней индексации?

В то же время есть надежда на мартовскую индексацию пенсий. По предварительным расчетам выплаты могут вырасти до 15%. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Обратите внимание! Размер индексации зависит от темпов роста зарплат и уровня инфляции.

Мартовская индексация может стать существенным перерасчетом. Нацбанк прогнозирует инфляцию 2025 года на уровне 9,2%. А динамика зарплат за последние три года может составить около 20%. Итак, прогнозируемый уровень индексации достигает 14,6%.

Как получить необходимый страховой стаж?

Из-за изменений в законодательстве годы обучения в университете (до 2004 года) могут войти в пенсионный стаж. Их зачислят, если есть соответствующие документы, такие как диплом или справка.

Также есть возможность докупить годы стажа. Однако с 2026 года такой вариант станет дороже станет дороже. С января 2026 года минимальная заработная плата вырастет с 8 000 гривен до 8 647 гривен, вместе с этим корректируются и суммы выплат и взносов, расчет которых привязан к этому показателю.