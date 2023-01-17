В Украине на одну вакансию девять желающих
17 января 2023, 16:41Читати новину українською
На украинском рынке труда спрос преобладает, поэтому на одну вакансию претендуют сразу девять безработных. Больше всего вакансий на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Рынок труда в Украине
Такую статистику по состоянию на 1 января этого года озвучила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк во время во время брифинга, отчитываясь об итоговой работе ведомства, передает 24 Канал.
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Существенным остается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. На 1 января на одно свободное место претендует девять безработных.
В какой сфере больше всего вакансий
- Большинство вакансий предлагаются на предприятиях перерабатывающей промышленности – около 18% и в сельском хозяйстве – 17%.
- В профессиональном разрезе большинство вакансий у работодателей на работников по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин – 25% и квалифицированных работников – 15%.
Уровень зарплат в Украине
В 2023 году минимальная зарплата составляет 6 700 гривен. А вот согласно данным сайта по поиску работы Work.ua диапазон самых высоких зарплат в Украине колеблется от 55 тысяч до 35 тысяч гривен.
Те, кто получает более 30 тысяч гривен и больше
- Программист PHP – 55 тысяч гривен.
- Back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – по 50 тысяч гривен в месяц.
- Эндодонтист и трейдер получают около 45 тысяч.
- Javascript-программист – 44 500 тысяч гривен.
- Водитель-международник – в среднем получает 42 тысячи.
- Финансовый директор (CFO) и директор по маркетингу – по 40 тысяч гривен.
- Front-end программист – 39 тысяч гривен.
- Проходчик – 37 тысяч гривен.
- Топ-менеджер, ортодонт и директор по строительству – по 35 тысяч ежемесячно.