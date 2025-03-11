Европа продолжает активно покупать российские товары: почему не работают санкции

В 2024 году ЕС в целом импортировал из России 5,34 миллиона тонн продукции, относящейся к горно-металлургическому комплексу. Это происходило несмотря на санкции.

Как ЕС может отказаться от товаров из России

В прошлом году российские производители получили от экспорта продукции в ЕС ориентировочно 2,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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Эти данные свидетельствуют о том, что действующие санкции не являются эффективными. К тому же существует много исключений, позволяющих России зарабатывать.

Интересно, что больше всего в ЕС поставлялись именно российские полуфабрикаты. Их в целом куплено – 3,15 миллиона тонн (это на 1,1% больше чем в 2023 году). Соответственно, импорт российской металлопродукции в страны Евросоюза остается значительным.

Украина, как кандидат и будущий член единого европейского экономического пространства, могла бы заместить российских поставщиков. Украинские производители способны нарастить выпуск и экспорт полуфабрикатов, чугуна и DRI, что позволило бы ЕС уменьшить зависимость от российского сырья и одновременно поддержать экономику Украины,

– сообщает издание.

Однако нужно понимать, что для реализации этого замысла нужно:

осуществить дополнительные инвестиции в производственные мощности;

проявление политической воли со стороны европейских стран.

Обратите внимание! В 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса на сумму 3 миллиарда евро.