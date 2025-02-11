Впервые в каденции: Рада отправила закон о кредитной истории на всенародное обсуждение

Верховная Рада провалили голосование по новому закону о кредитной истории, впрочем настоящим событием стало то, что законопроект был отправлен на всенародное обсуждение впервые за эту каденцию.

Какой законопроект впервые отправлен на всенародное обсуждение

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает 24 Канал, впервые в истории 226 голосами был отправлен один из законопроектов на всенародное обсуждение.

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Историческим событием называет это и нардеп Алексей Гончаренко. Как он пояснил, речь идет о законопроекте о передаче данных о кредитах граждан за границу.

В соответствии с этим, законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: