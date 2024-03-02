Шаг за шагом: как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Размеры пенсий в Украине зависят от страхового стажа и уровня заработной платы лица. В 2024 году украинцы могут рассчитать размер пенсии и возраст выхода - самостоятельно.

Пенсионный калькулятор: что известно

У украинцев есть возможность просчитать будущие пенсионные выплаты благодаря инновационному сервису – пенсионному калькулятору. Это электронный сервис, который дает возможность рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию – самостоятельно.

Читайте также: Стаж пенсионера 40 лет, а пенсия до сих пор мала: в чем может быть дело

Воспользоваться им можно в Личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, где результаты персонального расчета пенсии будут доступны постоянно.

Как рассчитать пенсию онлайн

Выберите алгоритм расчета пенсии: по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста. При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля. Выполняем расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

Проверяйте актуальность ваших данных: дату рождения, пол, в случае необходимости – внесите правильные данные.Сведения о сумме заработной платы можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню.

В результате проведения расчета пенсии вы получите:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Какой стаж нужно наработать

Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, необходимо наработать такой страховой стаж:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.

Такую пенсию назначают со следующего дня после достижения лицом пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Обращение можно подать через сайт ПФУ или сервисный центр.