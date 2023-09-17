Кому автоматически начислят субсидию в 2023 году
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы в октябре автоматически получат льготы по оплате коммунальных платежей. Речь идет о гражданах, которым раньше назначили нулевую субсидию.
Как оформить субсидию
Субсидию могут оформить малообеспеченные семьи, которые не способны самостоятельно оплатить коммуналку. На такие льготы вправе как арендаторы, так и собственники жилья.
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Документы необходимые для оформления субсидии:
- заявление о потребности;
- удостоверение личности;
- право на доходы семьи;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности жилья.
Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения в общий пакет документов. Оформить субсидию можно онлайн через сервис "Дия" и вебпортал ПФУ. Также эта возможность есть офлайн в ЦНАПе или Пенсионном фонде.Заметьте! ВПЛ также имеют право на оформление субсидии. Для этого не требуется договор аренды, только справку о статусе переселенца.
Кому автоматически предоставят льготы
Субсидия назначается на отопительный сезон и начисляется в индивидуальном порядке. Увеличение выплат ожидается в октябре. Льготы начисляются согласно следующим срокам:
- с 1 октября по 30 апреля – отопительный сезон и, соответственно, увеличение субсидий;
- с 1 мая по 30 сентября – неотапливаемый сезон, уменьшение или аннулирование льгот.
Согласно решению ПФУ, автоматически перечислят субсидии тем, кто обращался с заявлением и получил льготы на неотапливаемый сезон или же начисления в размере 0 гривен.