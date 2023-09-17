Как оформить субсидию

Субсидию могут оформить малообеспеченные семьи, которые не способны самостоятельно оплатить коммуналку. На такие льготы вправе как арендаторы, так и собственники жилья.

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Документы необходимые для оформления субсидии:

заявление о потребности;

удостоверение личности;

право на доходы семьи;

договор аренды или свидетельство о праве собственности жилья.

Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения в общий пакет документов. Оформить субсидию можно онлайн через сервис "Дия" и вебпортал ПФУ. Также эта возможность есть офлайн в ЦНАПе или Пенсионном фонде.

Заметьте! ВПЛ также имеют право на оформление субсидии. Для этого не требуется договор аренды, только справку о статусе переселенца.

Кому автоматически предоставят льготы

Субсидия назначается на отопительный сезон и начисляется в индивидуальном порядке. Увеличение выплат ожидается в октябре. Льготы начисляются согласно следующим срокам:

с 1 октября по 30 апреля – отопительный сезон и, соответственно, увеличение субсидий;

с 1 мая по 30 сентября – неотапливаемый сезон, уменьшение или аннулирование льгот.

Согласно решению ПФУ, автоматически перечислят субсидии тем, кто обращался с заявлением и получил льготы на неотапливаемый сезон или же начисления в размере 0 гривен.