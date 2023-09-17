Як оформити субсидію

Субсидію можуть оформити малозабезпечені родини які не здатні самостійно оплатити комуналку. На такі пільги мають право як орендарі, так і власники житла.

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Документи необхідні для оформлення субсидії:

заява про потребу;

посвідчення особи;

декларація про доходи сім'ї;

договір оренди або свідоцтво про право власності житла.

Якщо ви маєте право на додаткові пільги, додайте ці посвідчення до загального пакета документів. Оформити субсидію можна онлайн через сервіс "Дія" та вебпортал ПФУ. Також ця можливість є офлайн у ЦНАПі чи Пенсійному фонді.

Зауважте! ВПО також мають право на оформлення субсидії. Для цього не потрібно мати договір оренди, лише довідку про статус переселенця.

Кому автоматично нададуть пільги

Субсидія призначається на опалювальний сезон і нараховується у індивідуальному порядку. Збільшення виплат очікується у жовтні. Пільги нараховуються відповідно до таких термінів:

з 1 жовтня по 30 квітня – опалювальний сезон і, відповідне, збільшення субсидій;

з 1 травня по 30 вересня – неопалювальний сезон, зменшення або анулювання пільг.

Згідно з рішенням ПФУ, автоматично перерахують субсидії тим, хто звертався з заявою і отримав пільги на неопалювальний сезон або ж нарахування у розмірі 0 гривень.