Как украинцам правильно посчитать субсидию

Сумма субсидии зависит от нескольких факторов. Одним из них является размер дохода семьи.

Как правильно посчитать субсидию

Однако также на помощь влияет количество членов семьи, пишет 24 канал со ссылкой на Телеграф.

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Именно от стоимости коммунальных услуг по социальным нормам зависит сумма обязательного платежа для определения размера субсидии. Хотя многие ошибочно считают, что основным фактором являются фактические начисления.

На каждого человека рассчитаны отдельные нормы потребления коммунальных услуг. Но размер именно нормы зависит от бытовых условий.

Нормы потребления природного газа:

Отопление : 4,0 кубических метра на 1 квадратный метр отапливаемой площади с учетом корректирующего коэффициента.

4,0 кубических метра на 1 квадратный метр отапливаемой площади с учетом корректирующего коэффициента. Газовая плита (речь идет о приготовлении пищи): 3,3 метра кубических на человека.

Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя: 5,4 метра кубических на человека (для приготовления пищи и подогрева воды).

Газовая плита и водонагреватель: 10,5 метра кубических на человека.

Нормы потребления воды: