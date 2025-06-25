Несмотря на все оптимистичные заявления властей, бюджет России быстро тает. Доходы падают, государственный долг и дефицит растут.

Как увеличились расходы бюджета России

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2025 год, чем увеличил расходы на 829 миллиардов рублей сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Минимум на год: мегапроект Кремля отложили из-за нехватки средств

Закон предусматривает, что доходы российского бюджета в 2025 году будут на 4,4% меньше, чем планировалось.

Зато расходы из бюджета вырастут до 42,298 триллиона рублей вместо утвержденных ранее 41,469 триллиона рублей.

Прогноз инфляции также повысили – с 4,5% до 7,6%.

Объем Фонда национального благосостояния, по оценкам, должен уменьшиться на 126,4 миллиарда рублей.

Важно! По прогнозам, государственный долг России в 2025 году вырастет на 3,2% – на 1 138,1 миллиарда рублей.

Какой дефицит российского бюджета в 2025 году

Новые корректировки подтверждают рекордный рост дефицита бюджета России.

Согласно документу, дефицит бюджета ожидается на уровне 3,8 триллиона рублей.

Таким образом, дефицит вырос более чем в три раза по сравнению с прогнозируемым ранее показателем в 1,7 триллиона рублей.

Стоит знать! Основной причиной падения доходов российского бюджета и соответственно увеличения расходов стало значительное сокращение поступлений от продажи нефти и газа. В новой редакции бюджета также прогнозируется, что цена на нефть снизится с 69,7 до 56 долларов за баррель.