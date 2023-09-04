Сумма колоссальная: сколько тратит Украина за день войны

За день войны Украина тратит большие суммы на оборону государства. Алексей Резников рассказал, что претензии к стране неоправданны.

Сколько тратит Украина за день войны

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что государство за один день войны теряет 100 тысяч долларов.

Читайте также Проблема импорта украинского зерна: как восстановить агроимпорт из Украины

Алексей Резников Министр обороны Украины День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так.

Также он отметил, что волонтерский труд – это всего 3% от того что попало на войну. Фактически армию обеспечивают граждане по своим налогам, которые сначала идут в госбюджет, а затем в ВСУ.

Армия сегодня – крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей,

– объяснил политик.

НБУ продал рекордное количество валюты

4 сентября Резников написал в Верховной Раде заявление об отставке.

Начиная с 2023 года НБУ всего продал на межбанке 16,57 миллиарда долларов.

Ярослав Железняк Первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+1,7 миллиарда долларов), то возможно немного падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, потому что они на рекордном уровне.

В начале августа валютные резервы Украины составили 41,7 млрд долларов. Тогда они выросли на 6,9% по сравнению с июнем того же года.