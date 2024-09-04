Растаможка авто в Украине: существуют ли льготы

Украинцы могут купить авто за границей, но для этого нужно его растаможить. Сейчас льгот на этот процесс почти нет.

Растаможка авто в Украине

Для украинцев отменили льготу на растаможку авто и теперь этот процесс снова платный. Однако авто для военных все еще можно оформить бесплатно.

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Льгота для военных касается только автомобилей, импортируемых по запросу военнослужащих или определенной воинской части.

Чтобы растаможить авто надо осуществить следующие шаги: