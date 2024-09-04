Растаможка авто в Украине

Для украинцев отменили льготу на растаможку авто и теперь этот процесс снова платный. Однако авто для военных все еще можно оформить бесплатно.

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Льгота для военных касается только автомобилей, импортируемых по запросу военнослужащих или определенной воинской части.

Чтобы растаможить авто надо осуществить следующие шаги:

  • Купить автомобиль за рубежом, оформление купли-продажи и получить технический паспорт.
  • Подать предварительную таможенную декларацию, которая необходима для ввоза на территорию Украины. Декларацию следует подать в таможню, где будет осуществляться оформление.
  • Перечислить денежный залог, равный полной стоимости растаможки, на счет таможни.
  • Пересечь границу и доставить транспортное средство в зону таможенного контроля. При необходимости – доплатить средства в случае изменений курса или стоимости авто.
  • Получить сертификат соответствия.
  • Заполнить таможенную декларацию.
  • Зарегистрировать авто в Украине.