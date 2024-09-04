Розмитнення авто в Україні
Для українців відмінили пільгу на розмитнення авто і тепер цей процес знову платний. Проте авто для військових все ще можна оформити безкоштовно.
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Пільга для військових стосується лише автівок, що імпортуються за запитом військовослужбовців або певної військової частини.
Щоб розмитнити авто треба здійснити наступні кроки:
- Купити автомобіль за кордоном, оформлення купівлі-продажу та отримати технічний паспорт.
- Подати попередню митну декларацію, яка є необхідною для ввезення на територію України. Декларацію слід подати у митницю, де буде здійснюватися оформлення.
- Перерахувати грошову заставу, що дорівнює повній вартості розмитнення, на рахунок митниці.
- Перетнути кордон та доставити транспортний засіб до зони митного контролю. При потребі – доплатити кошти у разі змін курсу або вартості авто.
- Отримати сертифікат відповідності.
- Заповнити митну декларацію.
- Зареєструвати авто в Україні.