Розмитнення авто в Україні

Для українців відмінили пільгу на розмитнення авто і тепер цей процес знову платний. Проте авто для військових все ще можна оформити безкоштовно.

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Пільга для військових стосується лише автівок, що імпортуються за запитом військовослужбовців або певної військової частини.

Щоб розмитнити авто треба здійснити наступні кроки: