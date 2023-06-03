Стаж имеет значение: какие пенсии могут получать украинцы

Для выхода на пенсию в Украине необходимо иметь соответствующий стаж. Также от стажа зависит размер пенсии. К сожалению, каждый год для украинцев он растет, поэтому в 2028 году, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно не менее 35 лет.

Почему стаж для выхода на пенсию и для определения размера пенсии – это разное

Прежде всего, стоит заметить, что когда мы говорим о стаже, необходимом для назначения пенсии, то речь идет о том, имеет ли человек вообще право на пенсию. Другое дело, когда речь идет о стаже, необходимом для определения размера пенсии.

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При определенных обстоятельствах граждане имеют право выйти на пенсию со снижением пенсионного возраста даже при наличии 15–20 лет общего стажа.

Какой стаж требуется для выхода на пенсию

В частности, это касается и тех, кто

В последние годы Кабмин увеличил размеры пенсий лицам, имеющим стаж 30–35 лет. Теперь у таких людей пенсии не могут быть меньше за 2 760—3 120 гривен в зависимости от возраста.

Кстати, чтобы выйти на пенсию в 60 лет сейчас необходимо накопить не менее 30 лет страхового стажа.

При наличии стажа не менее 20 лет на пенсию выйти можно в 63 года.

на пенсию выйти можно В 65 лет – если страховой стаж будет от 15 до 20 лет.

– если страховой стаж будет Менее 15 лет стажа – по достижению 65 лет вместо пенсии можно получить от государства социальную помощь.

что с каждым годом стаж будет расти для украинцев. В 2028 году нужно будет уже накопить не менее 35 лет.

С 1 марта для остальных лиц минимальная пенсия выросла почти с 2 100 до 2 520 гривен (для тех, кто не работает).

Доплаты в июне: кто получит

что в Украине минимальная пенсия составляла 2 093 гривен, а максимальная – 20 930 гривен. Однако в марте размер минимальной вырос в результате индексации.

Пенсионерам, которые продолжают работать, в апреле подняли выплаты. В июне эти граждане получат прибавку сразу за три месяца. Сумма доплат будет составлять до 1200 гривен. Получить ее смогут:

пенсионеры со стажем не менее 35 лет и получают не менее 7 000 гривен;

те, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;

те, кому пенсию не перечисляли два года.

Кроме того, в июне пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут рассчитывать на свои ежемесячные доплаты в размере:

300 гривен – 70 лет;

– 70 лет; 456 гривен – 75–80 лет;

– 75–80 лет; 570 гривен – 80 лет.

Однако эти доплаты получат только те, у кого выплаты ниже 10 340 гривен, но имеют соответствующий стаж.