Количество стажа влияет на размер выплат. Также оно определяет возраст выхода на заслуженный отдых. По состоянию на сейчас не имеет значения является ли стаж непрерывным, сумма пенсионной выплаты от этого не изменится.

Какой будет размер пенсии при стаже 30 лет?

30 лет стажа в 2025 году недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, пишет 24 Канал.

Заметьте! В 2025 году 30 лет стажа достаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 и 65.

Кроме возраста и стажа, при расчетах пенсии, нужно учитывать доход. Рассмотрим ситуацию, когда лицо имело зарплату 10 тысяч гривен:

Если такое лицо решило уйти на заслуженный отдых в 63 года, его пенсионная выплата будет ориентировочно – 3,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работал 30 лет официально / Скриншот пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 65 лет, выплата будет составлять уже примерно – 4,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 65, если имеешь стаж 30 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно для выхода на пенсию сейчас?

Для выхода на пенсию в 2025 году, нужно приобрести достаточно стажа. Этот минимум определяется в зависимости от возраста. В частности, для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году необходимо 32 года стажа, в 63 года – 22 года, в 65 лет – 15.

При расчетах общего количества стажа, учитывается разная деятельность. Однако при условии, что она официально подтверждена. Если же период работы зафиксирован некорректно, его могут и не засчитать.