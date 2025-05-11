Какая будет пенсия, если зарплата 20 000 гривен

На размер пенсии влияет не только зарплата. Во внимание также берутся количество приобретенного стажа, возраст выхода на заслуженный отдых и другие факторы.

Какую будешь получать пенсию, если имеешь зарплату 20 тысяч гривен

Для расчетов, нужно знать точное количество приобретенного стажа. Представим, что этот показатель составляет – 30 лет, пишет 24 Канал.

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Соответственно, такой пенсионер не сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2025. Дело в том, что, чтобы уйти на заслуженный отдых в этом возрасте необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа.

Обратите внимание! Такое лицо сможет выйти на пенсию в 63 и 65 лет. Для такого возраста, приобретенного стажа достаточно.

При выходе на заслуженный отдых в 63 года и зарплате 20 тысяч гривен, пенсия будет примерно – 7,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имел зарплату 20 тысяч и стаж 30 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет, при таких обстоятельствах, выйти на пенсию будет выгоднее. Пенсия будет примерно – 8,5 тысяч гривен.



Влияет ли стаж на размер пенсии / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.