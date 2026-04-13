Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 28 тысяч гривен

Размер пенсии зависит не только от заработной платы, которую имел человек. Весомую роль также играет количество страхового стажа. Речь идет о времени, когда лицо осуществляло свою деятельность официально.

Как сейчас рассчитывается пенсия?

Для определения пенсии сейчас установлена такая формула: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.

П – это размер пенсии, а другие значения расшифровывают так:

Зп – это заработная плата с учетом которой исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Рассмотрим ситуацию, где пенсия должна составлять – 28 тысяч гривен. Также учтем другие факторы, в частности, количество страхового стажа. Важным является и возраст выхода на пенсию.

По состоянию на 2026 год, как сообщает ПФУ, минимумы для того, чтобы уйти на заслуженный отдых следующие:

в 60 лет человек может уйти на пенсию, если имеет минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, как можно быстрее человек может уйти на пенсию:

в 60 лет;

при наличии 33 лет страхового стажа.

Развернем формулу. Коэффициент стажа в этом случае – 0,33. Соответственно: Зп = 28 тысяч / 0,33. Итак, ориентировочный доход, чтобы получить такую пенсию – 84,9 тысячи гривен.

Что еще важно знать о пенсии?