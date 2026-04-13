Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 28 тысяч гривен
- Для получения пенсии в 28 тысяч гривен нужно иметь ориентировочный доход в 84,9 тысячи гривен.
- Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Размер пенсии зависит не только от заработной платы, которую имел человек. Весомую роль также играет количество страхового стажа. Речь идет о времени, когда лицо осуществляло свою деятельность официально.
Как сейчас рассчитывается пенсия?
Для определения пенсии сейчас установлена такая формула: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.
П – это размер пенсии, а другие значения расшифровывают так:
- Зп – это заработная плата с учетом которой исчисляется пенсия;
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Рассмотрим ситуацию, где пенсия должна составлять – 28 тысяч гривен. Также учтем другие факторы, в частности, количество страхового стажа. Важным является и возраст выхода на пенсию.
По состоянию на 2026 год, как сообщает ПФУ, минимумы для того, чтобы уйти на заслуженный отдых следующие:
- в 60 лет человек может уйти на пенсию, если имеет минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Соответственно, как можно быстрее человек может уйти на пенсию:
- в 60 лет;
- при наличии 33 лет страхового стажа.
Развернем формулу. Коэффициент стажа в этом случае – 0,33. Соответственно: Зп = 28 тысяч / 0,33. Итак, ориентировочный доход, чтобы получить такую пенсию – 84,9 тысячи гривен.
Что еще важно знать о пенсии?
Пенсия может быть увеличена, в частности, благодаря надбавкам. Например, доплате по возрасту. Ее получают пенсионеры старше 70 лет. Заметим, надбавка в таком случае различается, зависимости от возраста и варьируется в пределах 300 – 570 гривен.
С 1 марта этого года состоялась традиционная индексация пенсионных выплат. Благодаря ей, выросли выплаты большинства пенсионеров. При этом, минимальная сумма повышения составляет – 100 гривен.
Также перерасчет состоялся с 1 апреля. Но это увеличение коснулось лишь некоторых работающих пенсионеров (речь идет о лицах, которые приобрели достаточно стажа).