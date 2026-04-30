Экономика Соцвыплаты
30 апреля, 22:30
Какая будет пенсия, если имеешь официальный стаж всего 17 лет

Анастасия Зорик
Основні тези
  • При стаже 17 лет можно выйти на пенсию только в 65 лет.
  • Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – 23 года стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа.

Сумма пенсии зависит от стажа. Речь идет именно о периодах, когда лицо осуществляло свою деятельность официально. Также чрезвычайно важным является доход.

Можно ли уйти на пенсию при стаже 17 лет?

В этом году, имея стаж 17 лет, можно уйти на пенсию, сообщает Пенсионный фонд.

Нужно понимать, что для выхода на пенсию, необходимо приобрести определенный минимум стажа. Сейчас требования следующие:

  • чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно минимум – 33 года страхового стажа;
  • в 63 года – 23 года страхового стажа;
  • в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, при наличии 17 лет стажа, лицо может уйти на пенсию только в 65 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:

  • лицо идет на пенсию на общих условиях;
  • имело зарплату – 10 тысяч гривен.

Обратите внимание! Расчеты проходят через пенсионный калькулятор.

При указанных условиях, пенсия будет составлять ориентировочно – 1,9 тысячи гривен. Однако в реальности она будет больше.


Какой размер пенсии при стаже 17 лет в 2026 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Какая будет пенсия, если по расчетам она меньше минималки?

Как в приведенном примере, иногда пенсия может быть меньше чем установленная минималка. Речь идет именно о результате расчетов. В таком случае ПФУ может дотянуть пенсию, сообщает Пенсионный фонд.

То есть, выплата будет искусственно увеличена до минимального установленного значения. В указанном случае, это – 3 406 гривен.

Что должны знать пенсионеры в 2026 году?

  • Пенсионеры могут рассчитывать на предоставление ряда льгот. В частности, бесплатный проезд в части городского транспорта. Например, маршрутках. Также эта льгота распространяется на пригородный железнодорожный транспорт.

  • Украинские пенсионеры могут почувствовать увеличение выплат не только благодаря перерасчету или индексации. Также рост пенсии происходит из-за начисления разного рода доплат. Например, по возрасту. Сейчас эта доплата от 300 до 570 гривен. Ее размер зависит от возраста лица.

