Какие будут пенсии с 1 августа: кому ждать изменений
25 июля 2024, 15:14Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсии украинцев растут благодаря перерасчетам и индексациям. Однако, в августе выплаты вырастут благодаря начислению специальных надбавок.
У кого изменится пенсия в августе
В августе не предвидится индексации или перерасчета пенсии. Впрочем, украинцы, которым исполнится более 70 лет, смогут получить с 1 августа надбавку по возрасту. При этом, доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически и не требует обращения в ПФУ.
Читайте также: Какой стаж нужен для получения социальной пенсииВажно! Надбавка начисляется при условии, когда ежемесячная пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.
Эта надбавка со временем будет расти. Сейчас ее размер в зависимости от возраста является следующим:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – получают доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.