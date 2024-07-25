Какие будут пенсии с 1 августа: кому ждать изменений

25 июля 2024, 15:14
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Источник:

ПФУ

Пенсии украинцев растут благодаря перерасчетам и индексациям. Однако, в августе выплаты вырастут благодаря начислению специальных надбавок.

У кого изменится пенсия в августе

В августе не предвидится индексации или перерасчета пенсии. Впрочем, украинцы, которым исполнится более 70 лет, смогут получить с 1 августа надбавку по возрасту. При этом, доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически и не требует обращения в ПФУ.

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Важно! Надбавка начисляется при условии, когда ежемесячная пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

Эта надбавка со временем будет расти. Сейчас ее размер в зависимости от возраста является следующим:

  • пенсионеры от 70 до 74 лет включительно – получают доплату 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.
Важно! В августе пенсионеры также могут получить дополнительные выплаты также могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины. Для этого нужно подать заявление на получение разовой денежной помощи до 1 августа. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Автор: Катерина Добровольська