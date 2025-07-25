На какую пенсию можно рассчитывать при 40 годах стажа

На размер пенсии влияет не только зарплата. Также играет роль количество приобретенного стажа.

Каким будет размер пенсии, если имеешь 40 лет стажа?

Если лицо приобрело 40 лет стажа, оно может уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

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Рассмотрим ситуацию, когда пенсионер получал 10 тысяч гривен. В таком случае, при наличии 40 лет стажа и выходе на заслуженный отдых в 60 лет, пенсия будет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какая пенсия будет при полном стаже и зарплате 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63 года на пенсию будет выйти выгоднее. Ведь, при указанных обстоятельствах, пенсия будет уже – 5,3 тысячи гривен.



Какая пенсия будет при стаже 40 лет и зарплате 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Выгоднее всего уйти на заслуженный отдых в 65 лет. Поскольку при зарплате 10 тысяч гривен и 40 годах стажа, пенсионная выплата составит – 5,8 тысячи гривен.



Как влияет возраст на пенсию в 2025 / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.