Какой средний размер пенсии в Украине после индексации

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время последней пресс-конференции в Киеве, передает 24 Канал.

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Размер пенсий после индексации

В марте этого года 10,5 миллионов украинцев проиндексировали пенсии на 19,7%. Премьер отметил, что минимальная сумма, на которую увеличатся выплаты – 100 гривен. Также все доплаты по возрасту будут сохранены, хотя и не подлежат индексации.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Впервые размер средней пенсии пересечет отметку в пять тысяч гривен, тогда как сегодня это 4,6 тысячи гривен.

В Минсоцполитики рассказали, что 1 апреля и 1 июля состоится индексация пенсионных выплат ряду украинцев. По кому именно идет речь, раньше рассказывали здесь

Шмыгаль отметил, что в 2023 году бюджетом не была предусмотрена индексация пенсий, однако ее проведение – важный элемент социальной ответственности правительства, поэтому выплаты все же повысили.

Так же, как и в прошлом году, когда началась полномасштабная агрессия, в этом году мы продолжаем эту стратегию. Денег хватит. Мы утвердили бюджет Пенсионного фонда Украины, в этом году он самодостаточен и, по нашим расчетам, поступлений хватит, в том числе для покрытия индексации,

– отметил Шмыгаль.

Кто в Украине имеет право на пенсию