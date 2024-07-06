Кто из пенсионеров не будет получать пенсии, а только пособия

Известно, что выйти на пенсию в Украине можно в возрасте 60, 63 и 65 лет, в зависимости от приобретенного страхового стажа – в целом это от 15 до 31 года стажа в 2024 году. Впрочем, если человек имеет менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет получать от государства социальную помощь вместо пенсии.

Какой размер социальной пенсии

Для того чтобы рассчитать размер социальной пенсии, нужно знать разницу между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность (это 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

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Сумма выплаты не может быть больше, чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Пересчитывают ее каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Какие документы нужны для оформления выплат

Прежде всего стоит обратиться за социальной пенсией в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Нужно подготовить следующие документы: