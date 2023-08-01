Что будет с субсидиями с 1 августа: какие изменения ждут украинцев

1 августа 2023, 15:04
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Правительство сообщило: размер субсидий в августе не изменится. Однако некоторые категории населения потеряют свои льготы: кто и почему, рассказываем дальше.

Изменится ли размер субсидий 1 августа

Сумма выплат в августе не изменится и останется на уровне 300 – 400 гривен. Тем не менее, в правительстве предупредили: некоторые могут потерять свою субсидию.

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Проверка установила, что около 10% украинцев получают денежную помощь незаконно. Для государства такие несанкционированные выплаты ежемесячно обходятся в несколько миллиардов гривен.

Кто потеряет субсидию в августе

После проведения проверки, денежную помощь заберут у следующих категорий населения:

  • Должники. Если вы вовремя не платите за коммунальные услуги, вас лишат помощи.
  • Люди, сменившие место жительства. Учтите, что субсидия назначается по конкретному адресу.
  • Семья, где погиб получатель субсидии. Если вы хотите возобновить субсидию, необходимо повторно подать документы и назначить нового получателя.
  • Граждане, указавшие ложный размер дохода.
Обратите внимание! Для получения субсидии размер коммунальных платежей должен быть на 15% больше среднемесячного общего дохода семьи.

Украинцы, получавшие субсидию во время отопительного сезона, автоматически продолжат ее получать. Однако, если выплаты семьи были связаны с переездом в них ВПЛ, переселенцы должны подтвердить свое местонахождение в этой семье.

Как получить субсидию

Подать заявление на получение субсидии просто, для этого необходимо:

  1. Сформировать заявление, заполнив его за образцом.
  2. Добавить справку о доходах.
  3. Предоставить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договоре аренды).
  4. При наличии, добавить другие документы, удостоверяющие ваши льготы.

Запрос можно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.

Заметьте! Пока ваша заявка находится на этапе обращения, денежная помощь не предоставляется.
Автор: Анастасія Зорик