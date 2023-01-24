Какая реальная ставка налогов с доходов: в ОП назвали процент

24 января 2023, 15:55
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Источник:

Укринформ

Реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%, что значительно выше, чем в Европе. Об этом рассказал руководитель ОП Ростислав Шурма.

Реальная ставка налогообложения с доходов

Чтобы получить зарплату на уровне 20 тысяч гривен ваш работодатель должен заплатить около 11 тысяч гривен налогов.

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В 51,5% налога входит:

  • 22% Единого социального взноса,
  • 18% налога на доходы физических лиц,
  • 1,5% военного сбора.
 

Ростислав Шурма

Руководитель Офиса президента Украины

Если мы соотнесем, сколько получает работник и какую нагрузку платит работодатель, официально осуществляя оплату работнику, мы видим, что это 51,5%. Чтобы выплатить 20 тысяч официально заработную плату, налоговая нагрузка на работодателя составит более 10 тысяч гривен, около 11 тысяч гривен.

Он также подчеркнул, что ставка налогообложения приводит к тому, что многие заработные платы находятся в тени. К примеру, в Европе "такая ставка в среднем составляет около 30%".

В Правительстве планируют избавиться от "зарплатных" ФЛП

В начале 2023 года глава налогового комитета Гетманцев рассказывал, что правительство планирует избавиться от "зарплатных" ФЛП и даже имеет два сценария минимизации уклонения от налогов с использованием упрощенной системы налогообложения.

  • Первый сценарий – разработка критериев связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.
  • Запрет ФЛП третьей группы единого налога в принципе работать с юридическими лицами.

Однако Гетманцев заметил, что второй вариант достаточно радикальный, поэтому он склоняется к первому.

Автор: Дар'я Вереньова