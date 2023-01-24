Какая реальная ставка налогов с доходов: в ОП назвали процент

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Чтобы получить зарплату на уровне 20 тысяч гривен ваш работодатель должен заплатить около 11 тысяч гривен налогов.

Ростислав Шурма Руководитель Офиса президента Украины Если мы соотнесем, сколько получает работник и какую нагрузку платит работодатель, официально осуществляя оплату работнику, мы видим, что это 51,5%. Чтобы выплатить 20 тысяч официально заработную плату, налоговая нагрузка на работодателя составит более 10 тысяч гривен, около 11 тысяч гривен.

Он также подчеркнул, что ставка налогообложения приводит к тому, что многие заработные платы находятся в тени. К примеру, в Европе "такая ставка в среднем составляет около 30%".

В Правительстве планируют избавиться от "зарплатных" ФЛП

В начале 2023 года глава налогового комитета Гетманцев рассказывал, что правительство планирует избавиться от "зарплатных" ФЛП и даже имеет два сценария минимизации уклонения от налогов с использованием упрощенной системы налогообложения.

Первый сценарий – разработка критериев связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.

Запрет ФЛП третьей группы единого налога в принципе работать с юридическими лицами.

Однако Гетманцев заметил, что второй вариант достаточно радикальный, поэтому он склоняется к первому.