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Щоб отримати зарплату на рівні 20 тисяч гривень, ваш роботодавець повинен заплатити близько 11 тисяч гривень податків.

Ростислав Шурма Керівник Офісу президента України Якщо ми співвіднесемо, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно здійснюючи оплату працівнику, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітну плату, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень.

Він також підкреслив, що ставка оподаткування призводить до того, що багато заробітних плат перебуває в тіні. До прикладу у Європі "така ставка в середньому складає близько 30%".

В Уряді планують позбутись "зарплатних" ФОПів

На початку 2023 року голова податкового комітету Гетманцев розповідав, що уряд планує позбутись "зарплатних" ФОПів й навіть має два сценарії мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.

Перший сценарій – розробка критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах.

Заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами.

Однак Гетманцев зауважив, що другий варіант досить радикальний, тож він схиляється до першого.