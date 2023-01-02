Кризис в мире

Даже сейчас для многих стран следствием далекого для них конфликта является подорожание пищи и удобрений дома. Готовность Путина использовать свой экспорт газа как оружие обнаружила хроническую зависимость Европы от российских углеводородов, мгновенно сделала нежизнеспособной часть ее энергоемкой промышленности, заставила правительства тратить миллиарды на смягчение потребителей и спровоцировала безумную борьбу за новые источники снабжения.

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И все это в год, в течение которого последствия изменения климата, отвод наводнений в Пакистане к волнам жары в Европе, становились все заметнее. В связи с стремительным ростом цен на энергоносители, что побудило даже самых зеленых европейских политиков снова включить законсервированные угольные электростанции, появились серьезные компромиссы между обеспечением доступности, безопасности и экологичности поставок энергии.

Утрата макроэкономической стабильности

Рост цен на энергоносители, в свою очередь, усилил третий шок – утрату макроэкономической стабильности. Когда цены на энергоносители и продовольствие резко выросли, инфляция превратилась из временно высокой в постоянную проблему, выражаемую двусмысленными цифрами. Во главе с Федеральной резервной системой крупные центральные банки мира осуществили самое быстрое и широкое глобальное повышение ставок не менее четырех десятилетий.

Что будет дальше?

Все зависит от того, как будут развиваться эти три шока – геополитический, энергетический и экономический – и как они будут влиять друг на друга. В краткосрочной перспективе прогнозы хмурые. В 2023 году большая часть мира окажется в рецессии, и в некоторых местах экономическая слабость может усугубить геополитические риски.

Несмотря на мягкую осень и, как следствие, падение цен на энергоносители, континент ждут тяжелые зимы в 2022 – 23 и 2023 – 24 годах. Многие европейские экономики уже находятся на грани рецессии. Более высокие процентные ставки, необходимые для сдерживания инфляции, еще больше сократят потребительские расходы и увеличат безработицу.

Пока что европейские правительства защищали потребителей от худшего энергетического ценового шока с помощью масштабных субсидий и ограничения цен. Так до бесконечности продолжаться не может. Великобритания находится в самом худшем состоянии, благодаря как долгосрочному ущербу от выхода из ЕС, так и самовольному ущербу, нанесенному планом Лиз Трасс относительно масштабных нефинансированных сокращений налогов.

Чтобы восстановить доверие на рынке после безответственности своего премьер-министра, Британии придется прибегнуть к фискальному усилению в клубе G7, даже если страна переживает глубокую рецессию. Италия, давно отстающая в Европе и с которой сейчас конкурирует Великобритания, также вызывает беспокойство.

Экономика Америки вступит в 2023 году в более сильной форме, чем экономика Китая или любой другой Европы. Агрессивная ставка Федерального резерва склонит экономику к рецессии, но учитывая, что рынок труда все еще силен, а домохозяйства имеют значительные сбережения, он будет умеренным.

Есть ли хорошие новости

Но поскольку каждый кризис порождает новые возможности, среди сегодняшних беспорядков есть и хорошие новости. Некоторые страны будут процветать среди всемирного мрака.

Индия, которая опередит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире в 2023 году, станет еще одним светлым пятном, подкреплено. пониженной российской нефтью, растущими внутренними инвестициями и высоким интересом со стороны иностранцев, желающих диверсифицировать свои цепи поставок из Китая. В целом страны с развивающейся экономикой будут чувствовать себя относительно лучше, чем в предыдущие эпизоды повышения процентных ставок и глобальной рецессии.

В то же время, энергетический шок будет способствовать переходу к возобновляемым источникам энергии: Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства, назвал это "поворотным моментом в истории энергетики", который "ускорит переход к чистой энергии". В то же время, кризис также будет способствовать большему реализму относительно текущей роли ископаемого топлива, и, в частности, роли природного газа как связующего топлива в более экологическом будущем.

Если повезет, древнее лицемерие, наконец, будет преодолено — например, нежелание Европы финансировать газовые проекты в бедных странах, даже если она пытается обеспечить себе больше поставок газа — и результатом станет более экологическая глобальная энергетическая система, более разнообразная и безопасная.

Долгосрочные геополитические последствия потрясений 2022 предугадать тяжелее всего. Очевидно, что Украина будет западноориентированной страной с самой большой и закаленной армией в Европе. Даже если она будет вне НАТО, это изменит подсчет безопасности Европы. И успех Украины должен заставить других потенциальных агрессоров задуматься.