Криза у світі

Навіть зараз для багатьох країн найбезпосереднішим наслідком далекого для них конфлікту є подорожчання їжі та добрив удома. Готовність Путіна використовувати свій експорт газу як зброю виявила хронічну залежність Європи від російських вуглеводнів.

Це миттєво зробило нежиттєздатною частину її енергомісткої промисловості, змусило уряди витрачати мільярди на пом’якшення для споживачів і спровокувала шалену боротьбу за нові джерела постачання.

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І все це в рік, протягом якого наслідки зміни клімату, відвід повеней у Пакистані до хвиль спеки в Європі, ставали все більш помітними. У зв’язку зі стрімким зростанням цін на енергоносії, що спонукало навіть найзеленіших європейських політиків знову ввімкнути законсервовані вугільні електростанції, з’явилися серйозні компроміси між забезпеченням доступності, безпеки та екологічності постачання енергії.

Втрата макроекономічної стабільності

Зростання цін на енергоносії, у свою чергу, посилило третій шок – втрату макроекономічної стабільності. Коли ціни на енергоносії та продовольство різко зросли, інфляція перетворилася з тимчасово високої на постійну проблему, що виражається двозначними цифрами. На чолі з Федеральною резервною системою великі центральні банки світу здійснили найшвидше та найширше глобальне підвищення ставок щонайменше за чотири десятиліття.

Що буде далі?

Усе залежить від того, як розвиватимуться ці три шоки — геополітичний, енергетичний та економічний — і як вони впливатимуть один на одного. У короткостроковій перспективі прогнози похмурі. У 2023 році велика частина світу опиниться в рецесії, і в деяких місцях економічна слабкість може посилити геополітичні ризики.

Попри м’яку осінь і, як наслідок, падіння цін на енергоносії, на континент чекають важкі зими в 2022 – 23 та 2023 – 24 роках. Багато європейських економік вже перебувають на межі рецесії. Вищі процентні ставки, необхідні для стримування інфляції, ще більше скоротять споживчі витрати та збільшать безробіття.

Поки що європейські уряди захищали споживачів від найгіршого енергетичного цінового шоку за допомогою масштабних субсидій і обмеження цін. Так нескінченно тривати не може. Велика Британія перебуває в найгіршому стані, завдяки як довгостроковій шкоді від виходу з ЄС, так і самовільній шкоді, завданій планом Ліз Трасс щодо масштабних нефінансованих скорочень податків.

Щоб відновити довіру на ринку після безвідповідальності свого прем’єр-міністра, Британії доведеться вдатися до найбільшого фіскального посилення в клубі G7, навіть якщо країна переживає найглибшу рецесію. Італія, яка давно відстає в Європі, та з якою зараз конкурує Великобританія, також викликає занепокоєння.

Економіка Америки вступить у 2023 рік у фундаментально сильнішій формі, ніж економіка Китаю чи будь-якої іншої Європи. Агресивна ставка Федерального резерву схилить економіку до рецесії, але враховуючи, що ринок праці все ще сильний, а домогосподарства мають значні заощадження, він буде помірним.

Чи є хороші новини

Але оскільки кожна криза породжує нові можливості, серед сьогоднішнього заворушення є і хороші новини. Деякі країни будуть процвітати серед всесвітнього мороку.

Індія, яка випередить Китай і стане найбільш густонаселеною країною у світі у 2023 році, стане ще однією світлим плямою, підкріплено. зниженою російською нафтою, зростальними внутрішніми інвестиціями та високим інтересу з боку іноземців, які бажають диверсифікувати свої ланцюги постачань із Китаю. Загалом країни з економікою, що розвивається, почуватимуться відносно краще, ніж у попередні епізоди підвищення процентних ставок і глобальної рецесії.

Водночас енергетичний шок сприятиме переходу до відновлюваних джерел енергії: Фатіх Біроль, голова Міжнародного енергетичного агентства, назвав це "поворотним моментом в історії енергетики", який "пришвидшить перехід до чистої енергії". Водночас криза також сприятиме більшому реалізмові щодо поточної ролі викопного палива, і, зокрема, ролі природного газу як сполучного палива до більш екологічного майбутнього.

Якщо пощастить, давнє лицемірство нарешті буде подолано — наприклад, небажання Європи фінансувати газові проєкти в бідних країнах, навіть коли вона намагається забезпечити собі більше постачань газу — і результатом стане екологічніша глобальна енергетична система, більш різноманітна і безпечна.

Довгострокові геополітичні наслідки потрясінь 2022 року передбачити найважче. Очевидно, що Україна буде західноорієнтованою країною з найбільшою та найбільш загартованою армією в Європі. Навіть якщо вона буде поза НАТО, це змінить підрахунок безпеки Європи. І успіх України повинен змусити інших потенційних агресорів замислитися.