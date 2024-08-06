От 15% до 25%: Goldman Sachs ухудшил свой прогноз рецессии в США
6 августа 2024, 10:30Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США с 15% до 25%. Несмотря на это, не стоит бояться спада даже с повышением безработицы.
Рецессия в США
Несмотря на эти процессы экономика США находится в хорошем состоянии:
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- нет больших финансовых дисбалансов;
- ФРС может быстро снизить процентные ставки, если это будет необходимо.
Еще на прошлой неделе в США вышел отчет в котором были указаны еще худшие показатели по безработице в стране чем ожидалось. Это самый высокий уровень за три последних года.Напомним! Уровень приема на работу заметно замедлился в июле.
Из-за этого возникло беспокойство, что ФРС отложит снижение ставок.
К слову на фондовом и криптовалютном рынке наблюдается обвал, который усиливается рекордным снижением японского рынка.