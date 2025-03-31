Плохие новости для экономики США: Goldman Sachs резко изменил прогноз

Аналитики пересмотрели прогноз рынка труда США из-за ожидаемого замедления экономики, повысив уровень безработицы. Снижение экономической активности может негативно повлиять на занятость и вызвать сокращение рабочих мест в важных секторах.

Риск рецессии США резко возрастает

Аналитики Goldman Sachs увеличили вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев до 35%. Это связано с возможностью резкой эскалации глобальной торговой войны в ближайшие дни, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Вместе с этим, Goldman Sachs повысил прогноз инфляции в США на этот год и теперь прогнозирует три снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2025 году.

Повышение прогноза рецессии в США по сравнению с предыдущей оценкой в 20% отражает снижение базовых показателей роста, резкое ухудшение доверия домохозяйств и бизнеса в последнее время, а также заявления чиновников Белого дома, свидетельствующие о большей готовности терпеть краткосрочную экономическую слабость ради проведения своей политики,

– говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

Банк также повысил свой прогноз базовой инфляции PCE на конец 2025 года до 3,5% в годовом исчислении, а также снизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 1%.

Уровень безработицы в США существенно возрастет

Прогнозируемое замедление экономического роста США заставило Goldman Sachs повысить ожидания уровня безработицы в стране до 4,5% к концу 2025 года. В то же время Банк перенес снижение ставки ФРС с 2026 на 2025 год и теперь ожидает три снижения ставки в июле, сентябре и ноябре.

Хотя руководство ФРС пока преуменьшает рост инфляционных ожиданий, мы считаем, что оно повышает планку для снижения ставки и, в частности, делает больший акцент на потенциальном росте уровня безработицы как обоснование для снижения ставки,

– указано в сообщении.

Вместе с этим, прогноз по ставке ФРС остается на уровне 3,5 – 3,75%.