Рада поддержала законопроект по реформе АРМА
- Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12374-д о реформе №12374-д о реформе АРМА, за который проголосовали 253 депутата.
- Реформа предусматривает совершенствование конкурсного отбора главы АРМА с участием международных экспертов и установление прозрачного механизма управления арестованными активами.
В среду, 18 июня, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12374-д. В нем говорится о реформе Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА).
Рада поддержала законопроект 12374-д
За документ проголосовали 253 народных депутата, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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А я же говорил, что мы дожмем. После месяцев блокировки .... #12374-д - Реформа АРМА принята в целом),
– написал Железняк.
Реформа предусматривает совершенствование конкурсного отбора председателя. Кроме того, процедура отбора будет происходить с участием международных экспертов.
Более того, документ устанавливает прозрачный механизм управления арестованными активами. К тому же будет усилен контроль за их передачей.
Обратите внимание! Согласно словам нардепа, принятие реформы является одним из условий для разблокирования финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере 600 миллионов евро.
Что такое АРМА?
АРМА – это Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Его задачей является выявление, арест, управление и продажа активов, полученных незаконно.