Неожиданные расходы: на что российские регионы планируют "отдать" сотни миллионов рублей
- Российские регионы планируют потратить 300 миллионов рублей на закупку VPN-сервисов для государственных учреждений из-за блокировки интернета.
- Самые большие расходы планирует Тюменская область с 198 миллионами рублей, а основным заказчиком является "Центр информационных технологий" с 23 тендерами на 151 миллион рублей.
Власти российских регионов массово открыли тендеры на закупку VPN-сервисов. События происходят на фоне масштабных блокировок интернета и мессенджеров в стране.
Куда Россия планирует потратить миллионы рублей?
Общая сумма запланированных расходов – 300 миллионов рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".
В заявках отмечается, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях. Больше всего средств на VPN – 198 миллиона рублей – планирует потратить Тюменская область.
Основным заказчиком услуг выступает региональный "Центр информационных технологий", который отвечает за цифровую инфраструктуру и защищенный обмен служебной информацией. На него приходится 23 тендера общей стоимостью 151 миллион рублей.
Второе место в списке занимает Мурманская область – местный комитет по конкурентной политике выделил на эти цели 19,5 миллиона рублей.
Далее следуют Саратовская и Свердловская области – 13,9 миллиона и 10,3 миллиона рублей соответственно. А замыкает пятерку Псковская область с 9,1 миллиона рублей.
Среди других областей, разместивших тендеры на закупку VPN:
- Башкортостан (6,5 миллиона рублей);
- Кировская (4,8 миллиона);
- Брянская (3,7 миллиона);
- Владимирская (3,6 миллиона);
- Самарская (2,7 миллиона);
- Липецкая (2,6 миллиона);
- Калининградская (2,2 миллиона);
- Курская (2,2 миллиона).
Меньше чем 2 миллиона рублей на VPN выделили такие области:
- Пермский край (1,4 миллиона);
- Нижегородская (1,3 миллиона);
- Архангельская (1,3 миллиона);
- Белгородская (1,2 миллиона);
- Пензенская (1,2 миллиона);
- Орловская (900 тысяч);
- Тульская (851 тысячи);
- Оренбургская (840 тысяч);
- Ивановская (685 тысяч);
- Новгородская (540 тысяч);
- Вологодская (502 тысяч);
- Воронежская (210 тысяч);
- Тверская (147 тысяч);
- Ненецкий автономный округ (756 тысяч рублей).
Напомним! Росмедиа "Baza" ранее сообщало, что блокировка Telegram в России начнется 1 апреля. Впоследствии жители России действительно начали сообщать о сбоях в работе приложения.
Что еще происходит в регионах России?
- Напомним, что кроме проблем с интернетом, российские регионы имеют еще и трудности с деньгами. Например, общий дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году достиг 1,478 триллиона рублей. Нехватка денег была зафиксирована в 74 регионах. А в 2024 году – в 50 областях страны.
- Данный дефицит же рекордом за два десятилетия. В частности эксперты говорят, что российская экономика официально вошла в "зону смерти".