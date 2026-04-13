Неожиданные расходы: на что российские регионы планируют "отдать" сотни миллионов рублей

Власти российских регионов массово открыли тендеры на закупку VPN-сервисов. События происходят на фоне масштабных блокировок интернета и мессенджеров в стране.

Общая сумма запланированных расходов – 300 миллионов рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

В заявках отмечается, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях. Больше всего средств на VPN – 198 миллиона рублей – планирует потратить Тюменская область.

Основным заказчиком услуг выступает региональный "Центр информационных технологий", который отвечает за цифровую инфраструктуру и защищенный обмен служебной информацией. На него приходится 23 тендера общей стоимостью 151 миллион рублей.

Второе место в списке занимает Мурманская область – местный комитет по конкурентной политике выделил на эти цели 19,5 миллиона рублей.

Далее следуют Саратовская и Свердловская области – 13,9 миллиона и 10,3 миллиона рублей соответственно. А замыкает пятерку Псковская область с 9,1 миллиона рублей.

Среди других областей, разместивших тендеры на закупку VPN:

Башкортостан (6,5 миллиона рублей);

Кировская (4,8 миллиона);

Брянская (3,7 миллиона);

Владимирская (3,6 миллиона);

Самарская (2,7 миллиона);

Липецкая (2,6 миллиона);

Калининградская (2,2 миллиона);

Курская (2,2 миллиона).

Меньше чем 2 миллиона рублей на VPN выделили такие области:

Пермский край (1,4 миллиона);

Нижегородская (1,3 миллиона);

Архангельская (1,3 миллиона);

Белгородская (1,2 миллиона);

Пензенская (1,2 миллиона);

Орловская (900 тысяч);

Тульская (851 тысячи);

Оренбургская (840 тысяч);

Ивановская (685 тысяч);

Новгородская (540 тысяч);

Вологодская (502 тысяч);

Воронежская (210 тысяч);

Тверская (147 тысяч);

Ненецкий автономный округ (756 тысяч рублей).

Напомним! Росмедиа "Baza" ранее сообщало, что блокировка Telegram в России начнется 1 апреля. Впоследствии жители России действительно начали сообщать о сбоях в работе приложения.

