Куди Росія планує витратити мільйони рублів?

Загальна сума запланованих витрат – 300 мільйонів рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

У заявках наголошується, що віртуальна приватна мережа потрібна для використання в державних установах. Найбільше коштів на VPN – 198 мільйона рублів – планує витратити Тюменська область.

Основним замовником послуг виступає регіональний "Центр інформаційних технологій", який відповідає за цифрову інфраструктуру та захищений обмін службовою інформацією. На нього припадає 23 тендери загальною вартістю 151 мільйон рублів.

Друге місце у списку посідає Мурманська область – місцевий комітет з конкурентної політики виділив на ці цілі 19,5 мільйона рублів.

Далі йдуть Саратовська та Свердловська області – 13,9 мільйона та 10,3 мільйона рублів відповідно. А замикає п’ятірку Псковська область із 9,1 мільйона рублів.

Серед інших областей, що розмістили тендери на закупівлю VPN:

Башкортостан (6,5 мільйона рублів);

Кіровська (4,8 мільйона);

Брянська (3,7 мільйона);

Володимирська (3,6 мільйона);

Самарська (2,7 мільйона);

Липецька (2,6 мільйона);

Калінінградська (2,2 мільйона);

Курська (2,2 мільйона).

Менше ніж 2 мільйони рублів на VPN виділили такі області:

Пермський край (1,4 мільйона);

Нижньогородська (1,3 мільйона);

Архангельська (1,3 мільйона);

Бєлгородська (1,2 мільйона);

Пензенська (1,2 мільйона);

Орловська (900 тисяч);

Тульська (851 тисячі);

Оренбурзька (840 тисяч);

Івановська (685 тисяч);

Новгородська (540 тисяч);

Вологодська (502 тисяч);

Воронезька (210 тисяч);

Тверська (147 тисяч);

Ненецький автономний округ (756 тисяч рублів).

Нагадаємо! Росмедіа "Baza" раніше повідомляло, що блокування Telegram у Росії розпочнеться 1 квітня. Згодом мешканці Росії дійсно почали повідомляти про збої у роботі застосунку.

