Куда Россия планирует потратить миллионы рублей?

Общая сумма запланированных расходов – 300 миллионов рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Читайте также Нет оснований для оптимизма: экономика России демонстрирует системное ухудшение

В заявках отмечается, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях. Больше всего средств на VPN – 198 миллиона рублей – планирует потратить Тюменская область.

Основным заказчиком услуг выступает региональный "Центр информационных технологий", который отвечает за цифровую инфраструктуру и защищенный обмен служебной информацией. На него приходится 23 тендера общей стоимостью 151 миллион рублей.

Второе место в списке занимает Мурманская область – местный комитет по конкурентной политике выделил на эти цели 19,5 миллиона рублей.

Далее следуют Саратовская и Свердловская области – 13,9 миллиона и 10,3 миллиона рублей соответственно. А замыкает пятерку Псковская область с 9,1 миллиона рублей.

Среди других областей, разместивших тендеры на закупку VPN:

  • Башкортостан (6,5 миллиона рублей);
  • Кировская (4,8 миллиона);
  • Брянская (3,7 миллиона);
  • Владимирская (3,6 миллиона);
  • Самарская (2,7 миллиона);
  • Липецкая (2,6 миллиона);
  • Калининградская (2,2 миллиона);
  • Курская (2,2 миллиона).

Меньше чем 2 миллиона рублей на VPN выделили такие области:

  • Пермский край (1,4 миллиона);
  • Нижегородская (1,3 миллиона);
  • Архангельская (1,3 миллиона);
  • Белгородская (1,2 миллиона);
  • Пензенская (1,2 миллиона);
  • Орловская (900 тысяч);
  • Тульская (851 тысячи);
  • Оренбургская (840 тысяч);
  • Ивановская (685 тысяч);
  • Новгородская (540 тысяч);
  • Вологодская (502 тысяч);
  • Воронежская (210 тысяч);
  • Тверская (147 тысяч);
  • Ненецкий автономный округ (756 тысяч рублей).

Напомним! Росмедиа "Baza" ранее сообщало, что блокировка Telegram в России начнется 1 апреля. Впоследствии жители России действительно начали сообщать о сбоях в работе приложения.

Что еще происходит в регионах России?

  • Напомним, что кроме проблем с интернетом, российские регионы имеют еще и трудности с деньгами. Например, общий дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году достиг 1,478 триллиона рублей. Нехватка денег была зафиксирована в 74 регионах. А в 2024 году – в 50 областях страны.
  • Данный дефицит же рекордом за два десятилетия. В частности эксперты говорят, что российская экономика официально вошла в "зону смерти".