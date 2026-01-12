Регионы России все больше становятся обузой для бюджета страны. Подобные населенные пункты не способны больше выдерживать даже свои базовые обязательства.

Что сейчас происходит в России?

Структурную слабость региональных бюджетов показали совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Читайте также Россия скоро станет ненужной: как США вытесняют Путина с рынка нефти

Российские регионы входят в новый год со все более глубоким ощущением безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики,

– отметили в разведке.

Худшую ситуацию можно увидеть в "традиционно депрессивных субъектах":

Калмыкии; Марий Эл; Псковской области.

Модель выживания подобных регионов десятилетиями строилась на федеральных трансфертах. Но эти потоки неустанно сокращаются. В то же время доступ к кредитам – стремительно сужается.

В частности предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода формируют:

хроническая задолженность; отсутствие интереса инвесторов; снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода.

А проблемы промышленных регионов только усиливают общую картину – угледобывающие территории, в частности Кемеровская область, в этом году станут одними из главных причин "минусов" в бюджете страны.

Падение мировых цен на уголь, давление западных санкций, а также окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 миллиардов рублей.

Хакасия оказалась в подобной ловушке: нерентабельные шахты сочетаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная "Русгидро" зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов,

– объяснили в Службе внешней разведки.

"Теряют опору" и металлургические регионы также. Например, в Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 миллиардов рублей. Влияет также затяжной кризис на предприятиях "Русала".

В Вологодской области ситуацию обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым. И это настолько влияет на обстоятельства, что экономисты отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года.

Не следует забывать и об областях со "специфическими рисками" – Астрахань ожидает падение ВРП на 2,1% с перспективой сохранения негативной динамики до 2028 года. Причиной является истощение нефтегазовых месторождений и нехватка ресурсов для запуска новых.

Напомним! А Курская и Белгородская области превратились в прифронтовые территории.

Сейчас федеральный бюджет страны не просто ограничен в ресурсах, он сосредоточен на войне в Украине. В частности внутренний спрос не растет. А средств денег у населения или инвесторов не становится больше. Поэтому регионам приходится выживать без поддержки и каких-либо перспектив.

Напомним, что власти России также усилит контроль над денежными переводами и цифровыми платежами граждан. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Надзорные органы будут получать данные непосредственно от платежных систем, а не только через банки,

– объяснили в заметке.

Речь идет о расширении мониторинга "нетипичных" транзакций между физическими лицами, а также доступ регуляторов к данным платежных систем и ускоренный обмен информацией между ведомствами. В частности, банки смогут блокировать операции сроком до двух суток.

Обратите внимание! Изменения являются наиболее опасными для жителей временно оккупированных территорий – для них применяется еще более строгий контроль. Любой перевод, даже семейный, может быть признан "нетипичным" только из-за украинского происхождения получателя.

Что известно о ситуации в оккупации?