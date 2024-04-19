Новый рекорд цен на какао: тонна стоит более 10 тысяч долларов, — Bloomberg
Источник:Bloomberg
Мировые цены на какао бьют рекорды с начала 2024 года. По состоянию на середину апреля тонна продукции стоит более 10 тысяч долларов, хотя еще летом прошлого года не превышала 7,5 тысячи долларов.
На сколько выросло какао в цене
Как сообщают в Bloomberg, сегодня, 19 апреля, цены на какао достигли исторического максимума. Таким образом, самый активный фьючерс на какао вырос на 5%.
Читайте также В мире дорожает какао из-за неблагоприятной погодыОбратите внимание! Новый рекорд цены в апреле 2024 года достиг 11 578 тысяч долларов за тонну. А в прошлом году, в июле, эта стоимость в Нью-Йорке составляла 7 230 долларов за тонну.
Речь идет о том, что темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются. И это даже несмотря на глобальный кризис предложения и рекордные цены.
Интересно, что после закрытия рынка, по состоянию на 18 апреля, так называемые шлифовки, то есть когда какао превращается в масло и порошок, выросли почти на 4% в Северной Америке в течение I квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мировые цены на кофе
Около месяца назад, 18 марта, фьючерсы на кофе робуста и арабика подорожали.
- Робуста – на 0,9%, до 3 339 долларов за тонну,
- Арабика – на 0,03% до 1,83 доллара за фунт.
Кроме того, цены на сахар-сырец также выросли – на 0,1% до 22,15 цента за фунт. А белый сахар – на 0,4%, до 626 долларов за тонну.Несмотря на это, по словам дистрибьюторов, рынок продолжает сохранять устойчивость. Даже в связи возможного уменьшения объемов урожая тростника в центрально-южном регионе Бразилии из-за засушливых условий.