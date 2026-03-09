Укр Рус
9 марта, 15:13
3

Еще несколько миллиардов на ремонт дорог: где в Украине уже восстанавливают покрытие

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Кабмин рассмотрел вопрос ремонта автомобильных дорог, из резервного фонда выделят 3 миллиарда гривен.
  • Работы прежде всего продолжаются на международных трассах с интенсивным движением, а также дорогах в прифронтовых регионах.

На заседании Кабмина рассмотрели вопрос ремонта автомобильных дорог государственного значения, а также финансирование работ. Его основным источником остается госбюджет, дополнительно привлекут средства из резервного фонда – первый транш составил 3 миллиарда гривен.

Где ремонтируют дороги в Украине?

Детали рассказала в понедельник, 9 марта, премьер-министр Юлия Свириденко. Правительство уже приняло соответствующие организационные решения.

По словам чиновницы, сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю уже отремонтировано более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Основной акцент – на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения,
– говорится в сообщении.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил – ежедневно в среднем ремонтируют 40 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия. Сейчас на дорогах государственного значения работают более 1 100 человек в составе 140 бригад.

Интенсивность работ постепенно увеличивают, объемы восстановления должны достичь 100 – 150 тысяч квадратных метров в день.

Средства направляют прежде всего на ключевые логистические маршруты и трассы с интенсивным движением, а также дороги, которые выполняют важную роль для эвакуации и обеспечения прифронтовых регионов.

Как проходит ремонт дорог в Украине: смотрите видео

 

Наибольшие объемы работ проводят на таких международных дорогах:

  • М-05 Киев – Одесса;

  • М-06 Киев – Чоп;

  • М-14 Одесса – Мелитополь;

  • М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на Бухарест);

  • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский Могилев-Подольский;

  • М-28 Одесса – Южное – /М-14/ и тому подобное.

Интересно! Следующий этап – переход к масштабным ремонтам "картами", что обеспечит долговечное покрытие. Всего с начала 2026 года ликвидировано почти 220 тысяч метров повреждений.

Что о ремонте дорог говорят эксперты?

  • Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала инженер путей сообщения Анна Минюкова рассказала, что состояние украинских дорог в последние годы ухудшалось пропорционально сокращению финансирования. Текущие ремонты как раз необходимы, чтобы сдерживать разрушение сети.

  • Она отметила – пока капитальные работы не являются обязательными, ведь ситуацию еще можно стабилизировать ямочным ремонтом и дорожными картами, даже в пределах текущих расходов.

  • Интересно, что современные технологии позволяют восстанавливать покрытие, не дожидаясь потепления. Однако тогда стоимость в холодное время года будет значительно выше.