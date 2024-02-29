Финансовая поддержка в 2024 году: как получить средства для ремонта дома

В рамках программы "Денежная помощь и устойчивость для Украины" граждане могут принимать заявки на финансирование ремонта жилья, поврежденного в результате боевых действий. На такую помощь могут рассчитывать семьи из определенных областей, жилье которых было повреждено.

Кто может получить помощь

В Каритас Запорожье рассказали, кто может претендовать на денежную помощь, чтобы восстановить жилье. Это, в частности, семьи, подвергшихся воздействию внезапных военных действий и обстрелов в Запорожской области.

Читайте также Около 3 миллиардов долларов: сколько финпомощи нужно Украине в месяц

Речь идет о районах, где наблюдается относительная безопасность (не ближе, чем 20 километров от линии фронта). Претенденты на помощь должны соответствовать трем основным критериям.

Первый критерий: принадлежность к категориям лиц с особыми потребностями.

лицо с инвалидностью или член семьи лица с инвалидностью;

лицо с серьезным заболеванием или член семьи лица с серьезным заболеванием;

пожилой человек, живущий сам (в возрасте 55 лет и старше), или семья из одного-двух пожилых людей без поддержки семьи;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с тремя и более детьми;

беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Второй критерийсемья потеряла источник дохода или средний месячный доход на человека не превышает 6 318 гривен.

Третий критерий: заявитель является правообладателем: заявитель является правообладателем жилья, и может подтвердить это документально.

Как получить помощь

Чтобы подать заявку на получение денежных выплат, нужно обратиться к представителям Каритаса в телефонном режиме по номерам:

050 339 68 42;

067 611 13 03.

! Благотворительный фонд Каритас Краматорск проводит регистрацию на финансовую помощь в размере 2 000 гривен для приобретения рецептурных лекарств. За помощью могут обратиться жители города Краматорск и Краматорского района Донецкой области из числа ВПО и местного населения, отвечающих определенным критериям уязвимости.