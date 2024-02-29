Хто може отримати допомогу

У Карітас Запоріжжя розповіли, хто може претендувати на грошову допомогу, аби відновити житло. Це, зокрема, сім'ї, що зазнали впливу від раптових воєнних дій та обстрілів у Запорізькій області.

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Йдеться про райони, де спостерігається відносна безпека (не ближче, ніж 20 кілометрів від лінії фронту). Претенденти на допомогу мають відповідати трьом основним критеріям.

Перший критерій: належність до категорій осіб з особливими потребами.

особа з інвалідністю або член сім'ї особи з інвалідністю;

особа з серйозним захворюванням або член сім'ї особи з серйозним захворюванням;

літня людина, що живе сама (віком 55 років та старші), або сім'я з однієї-двох літніх осіб без підтримки родини;

одинокі матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї з трьома і більше дітьми;

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Другий критерій: сім'я втратила джерело доходу або середній місячний дохід на особу не перевищує 6 318 гривень.

Третій критерій: заявник є правовласником житла, і може підтвердити це документально.

Як отримати допомогу

Щоб подати заявку на отримання грошових виплат, потрібно звернутися до представників Карітасу в телефонному режимі за номерами:

050 339 68 42;

067 611 13 03.

До слова! Благодійний фонд Карітас Краматорськ проводить реєстрацію на фінансову допомогу в розмірі 2 000 гривень для придбання рецептурних ліків. За допомогою можуть звернутися мешканці міста Краматорськ та Краматорського району Донецької області з-поміж ВПО та місцевого населення, що відповідають певним критеріям уразливості.