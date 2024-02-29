Кто может получить помощь
В Каритас Запорожье рассказали, кто может претендовать на денежную помощь, чтобы восстановить жилье. Это, в частности, семьи, подвергшихся воздействию внезапных военных действий и обстрелов в Запорожской области.
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Речь идет о районах, где наблюдается относительная безопасность (не ближе, чем 20 километров от линии фронта). Претенденты на помощь должны соответствовать трем основным критериям.
Первый критерий: принадлежность к категориям лиц с особыми потребностями.
- лицо с инвалидностью или член семьи лица с инвалидностью;
- лицо с серьезным заболеванием или член семьи лица с серьезным заболеванием;
- пожилой человек, живущий сам (в возрасте 55 лет и старше), или семья из одного-двух пожилых людей без поддержки семьи;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи с тремя и более детьми;
- беременные женщины или матери с детьми до трех лет.
Второй критерийсемья потеряла источник дохода или средний месячный доход на человека не превышает 6 318 гривен.
Третий критерий: заявитель является правообладателем: заявитель является правообладателем жилья, и может подтвердить это документально.
Как получить помощь
Чтобы подать заявку на получение денежных выплат, нужно обратиться к представителям Каритаса в телефонном режиме по номерам:
- 050 339 68 42;
- 067 611 13 03.