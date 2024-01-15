Средства в обмен на гарантии

Украина может привлечь средства, выпуская облигации, обеспеченные будущими требованиями по военным убыткам от России.

Читайте также Самая большая сумма за 13 лет: США в дальнейшем кормит Россию деньгами за ядерное топливо

Было бы лучше, если бы поддерживатели Украины просто выделили ей больше денег, как это сделали Великобритания на прошлой неделе. Но в других местах уже ощущается усталость. Президент США Джо Байден пока не смог убедить Конгресс утвердить новый пакет на 61 миллиард долларов для Киева,

– пишет Reuters.

Попытки изъять замороженные активы России также медленно двигаются. Не только юристы, но и политики спорят о том, будет ли это законным изъятием. Однако выпуск репарационных облигаций позволил обойти эти проблемы.

Заметьте ! Украина выпустила бы выплачиваемые ценные бумаги только если она получает возмещение от России за нанесенный войной ущерб. Выплаты процентов также могли бы скапливаться и выплачиваться только в случае получения Киевом компенсации.

Как это будет работать

Владельцы облигаций не имели бы контрактного права на доступ к замороженным резервам России. Но поскольку страна-агрессор с малой вероятностью стала бы платить добровольно, эти активы были бы наиболее вероятным источником средств для возмещения ущерба.

Поскольку резервы накапливают проценты, их можно было использовать как для выплаты основной суммы облигаций, так и для выплаты купонов.

Важно ! Это будет отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если законный механизм компенсации сначала решит, что ущерб причинен Украине.