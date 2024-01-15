Кошти в обмін на гарантії
Україна може залучити кошти, випускаючи облігації, забезпечені майбутніми вимогами щодо військових збитків від Росії.
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Було б краще, якби підтримувачі України просто виділили їй більше грошей, як це зробили Велика Британія на минулому тижні. Але в інших місцях вже відчувається втома. Президент США Джо Байден поки що не зміг переконати Конгрес затвердити новий пакет на 61 мільярд доларів для Києва,
— пише Reuters.
Спроби вилучити заморожені активи Росії також повільно рухаються. Не лише юристи, а й політики сперечаються щодо того, чи буде це законним вилученням. Однак випуск репараційних облігацій дозволив би обійти ці проблеми.
Як це працюватиме
Власники облігацій не мали б контрактного права на доступ до заморожених резервів Росії. Але оскільки країна-агресор з малою ймовірністю стала б платити добровільно, ці активи були б найбільш ймовірним джерелом коштів для відшкодування збитків.
Оскільки резерви накопичують відсотки, їх можна було б використовувати як для виплати основної суми облігацій, так і для виплати купонів.