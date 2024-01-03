С какими рисками столкнется украинская экономика в 2024 году

В 2024 году украинскую экономику будет ждать много вызовов. Основные будут связаны с военной неопределенностью, а также общественными настроениями, внешнеполитическими препятствиями и перебоями с экспортом и импортом.

О каких рисках идет речь

По мнению академика НАН Украины Богдана Данилишина, главный риск 2024 года – это туман войны. Ведь прогнозировать экономические последствия войны с точностью очень сложно.

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Военная эскалация может привести к снижению производственных возможностей страны и потере рабочей силы, что окажет негативное влияние на производительность экономики и ее способность к восстановлению.

! Препятствием для экономического развития могут стать. Изменения в международной поддержке Украины из-за политических изменений в партнерских странах могут повредить как финансовую стабильность, так и оборонную способность страны.

А среди прочих рисков эксперт выделяет следующие:

Помехи в транспортных коммуникациях. Удлинение блокировки грузоперевозок и ограничение морских путей негативно скажется на внешнеторговом балансе страны, вызывая риски для валютной стабильности.

Удлинение блокировки грузоперевозок и ограничение морских путей негативно скажется на внешнеторговом балансе страны, вызывая риски для валютной стабильности. Техногенные кризисы . Атаки на объекты критической инфраструктуры увеличивают риски аварий, что потребует дополнительных бюджетных расходов и уменьшит производительность экономики.

. Атаки на объекты критической инфраструктуры увеличивают риски аварий, что потребует дополнительных бюджетных расходов и уменьшит производительность экономики. Рост социального недовольства. Высокий уровень безработицы и сложности в обеспечении достаточного уровня жизни, а также психологические травмы от войны могут усилить протестные настроения среди населения.

Другие прогнозы на 2024 год

Раньше 24 Канал сообщал, что украинцам предположительно придется готовиться к падению гривны. Если вдруг властям вынужденно придется допечатывать деньги, как это было в 2022 году, курс гривны упадет.

Кроме того, в 2024 году ожидается рост коммунальных тарифов. Украинское правительство решило "заморозить" некоторые тарифы до конца отопительного сезона, поэтому цены на газ, тепло и горячую воду останутся неизменными.

Однако общий уровень тарифов за год вырос на 13% по сравнению с 2022 годом. К примеру, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев отметил, что повышение тарифа на газ необходимо для развития газовой системы.

! В настоящее время правительство не обсуждает повышение цены на газ, поэтому пока нет оснований для беспокойства. Однако в будущем цена на газ может увеличиться.